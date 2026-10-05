Німеччина вже перерахувала 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

До Фонду підтримки енергетики України вже надійшли 250 млн євро від Німеччини. Загальний обсяг німецької підтримки української енергетики сягнув майже 807 млн євро.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, про додатковий внесок Німеччина оголосила 4 жовтня під час Українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, який провели за участи президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

«Сьогодні кошти вже зараховані до Фонду. Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Загальний обсяг німецької підтримки нашій енергетиці вже становить майже 807 млн євро», — написав Шмигаль.

4 жовтня Шмигаль та міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе також обговорили постачання зрідженого природного газу через німецьку інфраструктуру та залучення європейських компаній до роботи з українськими газосховищами.

Крім того, Німеччина заявила про намір надати 50 млн євро на відновлення об'єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Під час візиту німецьких партнерів також ішлося про подальшу підтримку України. Зокрема, Німеччина виділила комплексний пакет допомоги на понад 1,3 млрд євро.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів (Drone Deal).