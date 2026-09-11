Підозрюють у причетності до злочинної організації: ВАКС призначив нардепу Столару запобіжний захід у вигляді застави у 300 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід чинному народному депутату Вадиму Столару — фігуранту справи «Феміда». Йому призначили заставу в розмірі 300 млн грн. Про це повідомляють ВАКС, НАБУ та САП.

ВАКС поклав на Вадима Столара низку процесуальних обовʼязків:

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів та суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

здати паспорти для виїзду за кордон та інші подібні документи.

Сам Вадим Столар стверджує, що повернувся в Україну добровільно за викликом суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

— Вважаю, що цей факт найкраще свідчить про моє ставлення до цього провадження: я не маю наміру переховуватися, ухилятися від слідства або будь-яким чином перешкоджати кримінальному провадженню, — заявив Столар.

Він вважає, що під час об’єктивного розслідування, за результатами роботи сторони захисту, детективів і прокурорів, вдасться встановити, що в його діях відсутні ознаки будь-якого кримінального правопорушення.

За даними слідства, Вадим Столар є учасником злочинної організації, метою якої було заволодіння об’єктами нерухомості та іншими активами юридичних осіб через незаконне втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень, документів про право власності та іншого.

Зокрема, в межах операції «Феміда» НАБУ та САП встановили причетність чинного нардепа до створення цієї злочинної організації та рейдерського захоплення восени 2025 року двох підприємств, вартість активів яких загалом становила 248 млн грн.

Крім цього, навесні 2026 року учасники схеми намагалися заволодіти об’єктами нерухомості у Києві загальною вартістю понад 207 млн грн. Проте цей задум не вдалося реалізувати до кінця.