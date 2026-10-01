Третій місяць поспіль скорочуються надходження військового збору до бюджету

У вересні 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 16,2 млрд грн військового збору. Це менше, ніж у серпні та липні, коли надходження становили відповідно 16,8 млрд грн і 17,9 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України.

Загалом у липні–вересні до спецфонду держбюджету надійшло 51 млрд грн військового збору. Водночас у першому півріччі до загального фонду державного бюджету надійшло майже 94,24 млрд грн цього податку.

За дев’ять місяців 2026 року надходження військового збору зросли на 24,5%, або 28,5 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Безпосередньо у вересні надходження збільшилися на 20,9%, або 2,8 млрд грн, у річному вимірі.

У Мінфіні нагадали, що відповідно до змін до закону про державний бюджет на 2026 рік кошти військового збору, які надходять до спеціального фонду, спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.