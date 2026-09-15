Шахрайський «Карфаген»: Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід «Музі»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн фігурантці справи «Карфаген» Єлизаветі Івахненко. Про це повідомляє ЗМІ із посиданням на трансляцію судового засідання.

«Апеляційну скаргу захисників підозрюваної Івахненко Єлизавети Олександрівни на ухвалу слідчого судді ВАКС від 7 вересня 2026 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн залишити без задоволення», – оголосила головуюча колегії суддів.

Як повідомляв ForUA, НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників, серед яких Єлизавета Івахненко (або ж «Муза»), у створенні злочинної організації, яка організувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом.