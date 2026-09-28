ВАКС залишив Мудру під вартою, попри заяви захисту про проблеми зі сплатою застави

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої. Вона залишатиметься під вартою з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє hromadske.

Ще 25 серпня ВАКС призначив Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Адвокати Мудрої просили зменшити суму застави до 13 мільйонів гривень. За словами захисника, саме стільки вже внесли на рахунок ВАКС, однак сплатити решту коштів не вдається через відмови банків та платіжних сервісів.

«17 вересня почалися відмови банків проводити платіж, і тут питання не в походженні коштів чи їхній підозрілості. Деякі банки дозволяють собі взагалі не проводити платежі щодо будь-яких застав лише тому, що це казначейський рахунок ВАКС», — заявив у суді адвокат Артем Крикун-Труш.

Захист також посилався на безпекові умови утримання Мудрої в Лук'янівському СІЗО. За словами адвоката, там немає укриття, а під час повітряної тривоги ув'язненим радять лише відійти від вікон.

Захисник заявив, що Мудра вже пережила в СІЗО понад 100 повітряних тривог.

«Ми нарахували через застосунок “Київ Цифровий”, що в Києві з того часу [взяття під варту] було 99 повітряних тривог на момент подання клопотання, зараз уже понад 107 повітряних тривог… Держава, яка позбавила людину свободи, відповідає за її життя, і питання лише одне — чи виправдана оця різниця в сумі, дві треті якої вже внесено, що людина проводить 100 годин тривог без укриття. Коли за право вийти на свободу вже сплачено 13 мільйонів гривень», — сказав адвокат.

На засіданні також виступили троє свідків, які заявили, що намагалися внести заставу за Мудру, однак банки відхиляли платежі. Серед них — колишній цивільний чоловік Мудрої Павло Поляруш, її подруга Людмила Антонова та кум Андрій Смик.

Напередодні ВАКС визнав, що неможливість внести заставу порушує права людини, яка перебуває в СІЗО, та зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин перевірити, чи справді банки блокують такі платежі.

У НБУ заявили, що не давали банкам вказівок блокувати транзакції під час спроб внести заставу до ВАКС.

Ірина Мудра фігурує в операції НАБУ «Форест Гамп».

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, банк нібито мали використовувати для сплати застави за фігуранта операції «Мідас», яку також називають «справою Міндіча», коштами «злочинного походження».

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Водночас озвучені під час слідства деталі вказують на Германа Галущенка.

19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.