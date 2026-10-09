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Культура

Фільм українського режисера Коновалова «Довженко. Перший погляд» за тиждень прокату зібрав понад 1,6 млн гривень

Фільм українського режисера Коновалова «Довженко. Перший погляд» за тиждень прокату зібрав понад 1,6 млн гривень

Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова за перший тиждень прокату зібрав понад 1,6 млн грн. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у Фейсбуці.

«За перший тиждень кінопрокату український байопік про видатного режисера Олександра Довженка 8 857 глядачів побачили стрічку в кінотеатрах. Понад 1,6 млн грн склали касові збори», - ідеться у повідомленні.

«Довженко. Перший погляд» - це можливість ближче познайомитися з історією життя та творчого становлення одного з найвизначніших митців українського кінематографа.

ForUA зазначає, фільм «Довженко. Перший погляд» вийшов в українській прокат 1 жовтня.

Фото: ДержКіно України

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кіноДержкіноНовини шоу-бізнесаОлександр Довженко
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