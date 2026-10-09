Москва хоче скасування санкцій заради енергетичного перемир’я з Україною - Kyiv Independent

Росія вимагає від США скасувати санкції в межах переговорів про можливе енергетичне перемир’я з Україною. Москва також намагається пов’язати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з припиненням вогню в Чорному морі.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на українських та американських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів.

Вимоги Росії пролунали на тлі посилення її атак на українську енергетичну інфраструктуру. Один з українських високопосадовців у сфері оборони заявив виданню, що Москва намагається завдати якомога більшої шкоди енергосистемі України, щоб отримати перевагу перед можливими переговорами.

Публічно Росія не демонструє готовності до енергетичного перемир’я. 8 жовтня речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що Москва не бачить сенсу в переговорах щодо припинення вогню в окремій сфері.

«Наразі Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій сфері, яка є його ахіллесовою п’ятою, — енергетичному секторі», — сказав Пєсков.

Водночас двоє українських посадовців повідомили Kyiv Independent, що в приватних розмовах російська сторона дає зрозуміти про готовність розглянути таку ініціативу. Однак Москва пов’язує можливу угоду з додатковими вимогами, зокрема зі скасуванням санкцій. Про це виданню розповіли три джерела.

Під час останнього візиту до Москви спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим можливе припинення атак на енергетичну інфраструктуру. За словами українських та американських посадовців, обізнаних із перебігом зустрічей, Дмитрієв повідомив американським представникам, що Росія прагне скасування санкцій у межах потенційної угоди.

Європейський дипломат, обізнаний із цим питанням, припустив, що Москва може домагатися розмороження заблокованих російських коштів.

«Якщо їм вдасться розморозити заблоковані кошти… ймовірність того, що вони будуть використані для ескалації (війни. — Ред.), є майже гарантованою», — зазначив дипломат.

Він також висловив сумнів у щирості намірів Росії дотримуватися перемир’я.

Українські посадовці підтвердили виданню, що Москва вимагає скасування санкцій, однак не уточнили, про які саме обмеження йдеться.

Очікується, що це питання американська та українська сторони можуть обговорити 9 жовтня у США. Там українська делегація має зустрітися зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.