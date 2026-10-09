Засідання ВАКС у справі Тимошенко знову перенесли

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс підготовче засідання у справі народного депутата Юлії Тимошенко на 26 жовтня. Про це «Укрінформ» повідомив адвокат Тимошенко Олександр Готін.

За його словами, на засіданні у п’ятницю, 9 жовтня, сторона захисту подала клопотання про тимчасовий доступ до комп’ютерів у Національному антикорупційному бюро.

«Суд сказав, що поки він не вбачає підстав, щоб надати нам доступ до комп’ютерів у НАБУ, і можливо, це питання постане пізніше», - зазначив Готін.

Юрист поінформував, що захист Тимошенко також подав у п’ятницю клопотання про витребування у прокурора певних документів, але суд буде вирішувати це питання уже за результатом проведення підготовчого засідання.

Готін також зазначив, що засідання перенесено на 26 жовтня.

ForUA нагадує, 14 січня 2026 року САП і НАБУ повідомили про підозру керівниці депутатської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди депутатам.

ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у ₴33 мільйони. Було внесено всю суму застави.

Тимошенко заявляла, що оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до неї жодного стосунку, і пообіцяла довести безпідставність звинувачень проти неї у суді.

ВАКС 21 січня арештував майно Юлії Тимошенко, але не все. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловікові депутатки Олександру Тимошенку, а саме - на автомобілі Toyota Land Cruiser 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі.

16 лютого Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

26 травня прокурор САП направив до ВАКС обвинувальний акт стосовно Тимошенко.

7 липня ВАКС скасував покладені на Тимошенко процесуальні обов’язки.