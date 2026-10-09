НАТО проведе важливі ядерні навчання

НАТО прагне запевнити Росію, що майбутніх ядерних навчань в Італії не варто боятися.

НАТО оголосило, що 17 країн-членів візьмуть участь у щорічних навчаннях Steadfast Noon, які відбудуться з 13 по 23 жовтня. Цього року навчання відбуваються на тлі напруженого обміну листами між Москвою та НАТО після того, як у серпні союзники провели навчання поблизу російської Калінінградської області, повідомляє Politico.

"Ми проводимо це щороку, і це також є чітким сигналом для таких країн, як Росія, що немає причин для занепокоєння. Це передбачувано, і немає підстав для прорахунків. Їхня мета, по суті, полягає в тому, щоб підготувати наші союзні сили, щоб ми були готові та підготовлені, а також щоб забезпечити безпеку та захищеність нашого ядерного потенціалу", – сказала директорка з питань ядерної політики НАТО Насіма Барроуз.

Після попередніх навчань НАТО Москва надіслала альянсу лист, у якому погрожувала завдати удару по території союзників і згадувала про застосування свого ядерного арсеналу – крок, який генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно засудив минулого тижня.

Напруженість зростає, оскільки європейські країни звинувачують Росію в диверсіях та посиленні так званих гібридних атак по всьому континенту.

"Наша мета – дійсно зберегти спокій. Російські посадовці продовжують нагнітати цю атмосферу напруженості, а ми будемо й надалі намагатися її заспокоїти", – сказав високопосадовець НАТО.

Полковник ЗС США Девід Булл, керівник ядерних операцій НАТО, зазначив, що в навчаннях бере участь така сама кількість учасників, як і в попередні роки, і що вони охоплюють усе – від імітованої бойової готовності до навчань з реальними польотами", – але без застосування реальної ядерної зброї.

У навчаннях братимуть участь літаки подвійного призначення та наземні війська для забезпечення навчань і відпрацювання процедур завантаження, заправки та технічного обслуговування літаків, додав високопоставлений військовий представник НАТО.

Фото: slovoidilo.ua.