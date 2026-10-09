Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Одещини

"Внаслідок масованого удару пошкоджено склад зі зберігання продуктів, кафе, адміністративну та господарчі будівлі на території баз відпочинку", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі пошкоджено дах складської будівлі, де зберігалися продукти. Пожежу, що виникла, вже ліквідовано.

"На півдні області пошкоджені адміністративна та господарчі будівлі на території бази відпочинку. Також загорілася суха трава", – додали у ДСНС.

За іншою адресою пошкоджено 11 будинків на базах відпочинку, знищено будівлю кафе. Усі пожежі ліквідовано.

Фото: Одеська ОВА.