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Полiтика

Зеленський та міністр оборони Естонії обговорили додаткове фінансування ППО

Зеленський та міністр оборони Естонії обговорили додаткове фінансування ППО

Президент Володимир Зеленський обговорив у Києві з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом можливості нових внесків за програмою PURL, а також пошук додаткового фінансування для закупівлі ППО. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

"Зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Фактично під час усіх контактів з партнерами обговорюємо, як посилити захист українського неба. Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Ми вдячні за кожен оборонний пакет і підтримку програми PURL, яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики. Сьогодні обговорили можливості нових внесків, а також пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО", - йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що Drone Deal, яку підписали країни, дозволяє експортувати українську зброю до Естонії. Таким чином, Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна - додаткові кошти для захисту.

"Домовилися, що команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакета", - акцентував він.

Президент також висловив вдячність Естонії "за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС".

Раніше ForUA повідомляв, що міністри оборони України та Німеччини Євгеній Хмара і Борис Пісторіус під час телефонної розмови обговорили ключові потреби для захисту критичної інфраструктури, зокрема у Києві.

Фото: ОП

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Зеленськийвійськова допомога Українізасоби ППОУкраїна-Естонія
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