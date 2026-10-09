Країни ЄС прагнуть менше витрачати грошей

Уряди країн ЄС очікують, що запропонований обсяг наступного семирічного бюджету блоку буде скорочений на 100-200 млрд. євро порівняно з попереднім планом, оприлюдненим у червні.

Ірландія, яка головує в Раді ЄС і керує переговорами про бюджет, оприлюднить пропозицію про скорочення в суботу, створивши передумови для напружених дискусій серед лідерів ЄС на саміті наступного тижня, повідомляє Politico.

Наразі позиції країн ЄС розділилися: "ощадливі" країни на чолі з Німеччиною, Австрією, Нідерландами та іншими прагнуть скоротити запропонований бюджет в розмірі майже 2 трлн. євро на кілька сотень мільярдів євро, тоді як коаліція південних і східних країн, "Друзі згуртованості", виступає проти таких скорочень.

На саміті наступного тижня лідери ЄС відреагують на останні цифри, відомі як negobox, оскільки вони дають урядам підстави для переговорів, і дадуть попередню оцінку того, чи можлива домовленість до кінця року.

В ЄС поспішають укласти угоду щодо бюджету, перш ніж національні вибори у Франції, Польщі та Італії у 2027 році поставлять під загрозу завершення переговорів.

Як нейтральний посередник у цих дискусіях, Ірландія публічно не розкривала своїх намірів щодо переговорного документа.

Заклики "ощадливих" до бюджетних заощаджень викликали побоювання серед "Друзів згуртованості".

17 країн – серед яких такі важковаговики, як Італія, Іспанія та Польща, – опублікували минулого тижня спільну заяву, в якій виступили проти скорочень у сферах сільського господарства та згуртованості.

На знак поступки цьому табору очікується, що Ірландія запропонує економію бюджетних коштів в інших сферах політики. Уряди готуються до значних скорочень у Global Europe – фонді ЄС у розмірі 200 млрд євро, призначеному для допомоги розвитку та зовнішніх відносин, – а також у Європейському фонді конкурентоспроможності на суму 410 млрд. євро, покликаному посилити промисловий потенціал блоку.

У 2025 році Єврокомісія запропонувала п’ять нових зборів, які, як очікується, принесуть 66 млрд євро на рік.

Скорочення адміністративних витрат – на які виділено 118 млрд. євро для інституцій та персоналу ЄС – також має популярність серед урядів країн, хоча це принесе меншу економію.

Фото: 24 канал.