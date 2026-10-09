Держдеп США оголосив про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю, 9 жовтня, запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це оголосив державний секретар США Марко Рубіо у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у соцмережі Х.

«Упродовж десятиліть демократи й республіканці відкидали ідею, що Міжнародний кримінальний суд має будь-які повноваження, щоб притягати до відповідальності американських громадян, військових або політичних лідерів, тому що США ніколи не приєднувалися до цього суду», - сказав глава Держдепартаменту.

За його словами, МКС хоче «отримати більше повноважень за рахунок американського суверенітету, і президент США ніколи не дозволить притягати до відповідальності американських громадян».

«Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо транзакції з цим шкідливим судом, позбавивши його ресурсів та зменшивши його можливості працювати проти нас. Наш меседж простий: США й американці не підпадають під юрисдикцію цього фейкового суду», - заявив Рубіо.

Держсекретар також зазначив, що обидві американські партії з цим твердженням погоджуються, та «лише президент Трамп має рішучість зробити необхідний крок, щоб покласти край цій загрозі раз і назавжди».

«Або МКС припиняє свої погрози, або ми зупинимо МКС. І ми очікуємо від наших союзників, багато яких є членами МКС і покладаються на американських військових у питаннях оборони, обмежити цей шкідливий суд. Якщо вони цього не зроблять, США продовжать свою компанію демонтажу МКС по частинах, аж доки американцям більше не будуть погрожувати», - заявив Рубіо.

Як повідомляв ForUA, у вересні стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа має намір оголосити санкції проти Міжнародного кримінального суду як організації загалом.

У серпні державний секретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти голови та старшого юриста Міжнародного кримінального суду.

Адміністрація Трампа загалом оголосила про санкції щонайменше проти 11 посадовців МКС, серед яких дев’ять суддів та головний прокурор. Санкції були введені у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у справі про ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Нетаньягу звинуватив суд у антисемітизмі.

Ані США, ані Ізраїль не є членами МКС.