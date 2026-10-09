США хочуть обмежити роботу Міжнародного кримінального суду за допомогою санкцій

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Вашингтон пояснює це наміром не допустити переслідування американських громадян і обмежити можливості суду діяти проти США.

Про це 9 жовтня заявив державний секретар США Марко Рубіо.

«Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців. Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо транзакції з цим судом-порушником, перекриємо його ресурси і підірвемо його здатність діяти проти нас», — написав Рубіо в соцмережі X.

У Державному департаменті США пояснили, що обмеження передбачають заборону на певні операції із судом, що має позбавити його ресурсів і звузити можливості продовжувати роботу.

Як зазначає Reuters, адміністрація Трампа й раніше запроваджувала санкції проти прокурорів і суддів МКС. Однак нове рішення має ширші наслідки, оскільки може зачепити компанії, які надають послуги суду.

Водночас Вашингтон передбачив низку винятків. Міністерство фінансів США видало чотири генеральні ліцензії, які дозволяють окремі операції, пов’язані з телекомунікаціями, програмним забезпеченням, пенсійними виплатами МКС, а також транзакції щодо осіб, які перебувають під вартою суду.

Рубіо раніше звинувачував МКС у протидії США за допомогою «так званого міжнародного права» та заявляв про намір Вашингтона демонтувати суд.

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан засудила рішення американської влади й заявила, що санкції не зупинять діяльність суду.

МКС розслідує воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. США не є учасником суду, до якого приєдналися 125 держав.

Вашингтон критикує МКС, зокрема, через ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта, видані в листопаді 2024 року у зв’язку з обвинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Секторі Гази. Ізраїль відкидає ці звинувачення та не визнає юрисдикцію суду.

Також США виступали проти розслідування МКС щодо дій американських військових в Афганістані, яке суд згодом закрив.

МКС розташований у нідерландській Гаазі. Участь у ньому беруть усі країни Європейського Союзу та більшість членів НАТО.