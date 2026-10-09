Адвокат-зрадник «зливав» позиції елітної бригади українських десантників на Харківщині

Контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ запобігла новим спробам фсб «інтегрувати» свого агента до Сил оборони.

За результатом спецоперації на Харківщині затримано колишнього адвоката, який за завданням ворога мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати «зсередини» бойового з’єднання, повідомляє СБУ.

Фігурант збирав та передавав рашистам дані про дислокацію та переміщення підрозділу, в якому проходив службу.



Співробітники СБУ завчасно викрили агента. Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки Служби безпеки вдалося не тільки убезпечити позиції воїнів ЗСУ, але й зірвати бойові операції рф на східному фронті.



Колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони.



Після виходу на волю на месенджер фігуранта вийшов співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на «евакуацію» до рф.



Далі рашист доручив агенту мобілізуватися до ЗСУ, щоб наводити ворожий вогонь на українські війська.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.