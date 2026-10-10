В Україні 10-11 жовтня прогнозують до +24°, подекуди дощі

В Україні у вихідні дощі прогнозуються лише в окремих областях, вночі до 13° тепла, вдень до 24°. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"10 жовтня без опадів, лише на сході та південному сході країни невеликі та помірні дощі; температура вночі 4-9° тепла, на півдні та сході 10-15°, вдень 14-19°, у південній частині до 24°", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 11-12 жовтня в Україні, крім східних, південних та Дніпропетровської областей, пройдуть помірні, місцями значні дощі; температура вночі 6-13° тепла, вдень 18-24°, у західних, в понеділок і північних та Вінницькій областях 11-17°.

У Києві та області 10 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°; на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.