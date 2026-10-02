Покровський напрямок під шаленим тиском: ворог має перевагу в живій силі

Російські війська регулярно проводять ротації на Покровському напрямку, замінюючи підрозділи після втрат і виснаження. Одночасно окупанти нарощують використання зенітних дронів для полювання на українські безпілотники та порушення логістики, розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади з позивним «Буржуй».

За його словами, росіяни мають значну перевагу в живій силі та намагаються використовувати її для просування малими піхотними групами. «Вони заходять, рухаються полями, посадками, намагаються обійти наші піхотні позиції, обрізаючи наші логістичні маршрути», — зазначив військовий.

Він додав, що російські підрозділи регулярно змінюють один одного на напрямку. «Підрозділи заходять, "стираються", відходять, на їх місце приходять інші підрозділи. Відповідно, відбувається це все регулярно, і якраз недавно була проведена ротація. Відповідно, чекаємо наступну», — сказав «Буржуй».

Окремо військовий звернув увагу на збільшення кількості російських зенітних дронів. За його словами, окупанти використовують їх для знищення українських вантажних безпілотників, які забезпечують логістику передових позицій. «Вони цілеспрямовано шукають у небі їх і знищують», — пояснив військовий.

Українські сили, своєю чергою, застосовують власні зенітні дрони для прикриття логістичних безпілотників і забезпечення підрозділів на передовій.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ зламали плани окупантів під Лиманом.