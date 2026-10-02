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Війна

СБС вразили російське РСЗВ «Ураган» у Запоріжжі

СБС вразили російське РСЗВ «Ураган» у Запоріжжі

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України «Рейд» уразили реактивну систему залпового вогню росіян БМ-27 «Ураган» на тимчасово захопленій території Запорізької області. Про це «Рейд» повідомив у Фейсбуці.

Як зазначають у полку, особливістю БМ-27 «Ураган» є використання дефіцитних реактивних снарядів 220-міліметрового калібру, модернізація під шасі російського виробництва й імпровізований «захист».

Прямим клоном цієї установки є північнокорейська РСЗВ М1991.

Як повідомляв ForUA, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили понад дві тисячі реактивних систем залпового вогню російської армії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Запоріжжяросійсько-українська війнабойові втрати РФ
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