СБС вразили російське РСЗВ «Ураган» у Запоріжжі

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України «Рейд» уразили реактивну систему залпового вогню росіян БМ-27 «Ураган» на тимчасово захопленій території Запорізької області. Про це «Рейд» повідомив у Фейсбуці.

Як зазначають у полку, особливістю БМ-27 «Ураган» є використання дефіцитних реактивних снарядів 220-міліметрового калібру, модернізація під шасі російського виробництва й імпровізований «захист».

Прямим клоном цієї установки є північнокорейська РСЗВ М1991.

Як повідомляв ForUA, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили понад дві тисячі реактивних систем залпового вогню російської армії.