Дефіциту в оборонному бюджеті України немає – Єврокомісія

Представники Єврокомісії й України дійшли висновку, що дефіциту в оборонному бюджеті України немає. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає «Радіо Свобода».

За її словами, напередодні, 1 жовтня, сторони спільно оцінили заявлений раніше дефіцит і дійшли висновку, що його немає.

“Коли ви неодноразово запитували нас про цей заявлений дефіцит, ми відповідали, що маємо сісти разом із нашими українськими партнерами й оцінити, чи справді існує дефіцит і, якщо так, то якого розміру… Вчора разом із нашими українськими друзями ми дійшли висновку, що дефіциту немає”, – зазначила вона.

На уточнювальне запитання «Радіо Свобода», як саме зник дефіцит, речниця порадила звернутися насамперед до українського уряду. В офісі прем’єра Сергія Корецького, що ще тиждень тому говорив про розрив у 20 млрд євро, ситуацію не прокоментували.

“Нас запевнили, що фінансового розриву на цей рік немає, тож ми продовжимо надавати підтримку відповідно до взятих на себе зобов’язань”, – зазначила Піньо.

У Єврокомісії також повідомили, що зустрічі представників ЄС та українського уряду відтепер проводитимуть щомісяця. Під час них, зокрема, визначатимуть масштаби фінансових потреб України на 2027 рік.

“Важливо, щоб інші партнери також виконували свої фінансові зобов’язання та активізували зусилля з огляду на значні виклики, з якими стикається Україна”, – наголосив речник Єврокомісії Балаш Уйварі.

ForUA нагадує, 2 жовтня Єврокомісія виділила Україні черговий транш у 2,9 млрд євро у межах механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 млрд євро. Таким чином, до кінця 2026 року Києву залишаються доступними близько 34 млрд євро.

Раніше українська влада називала додаткову потребу в оборонному фінансуванні у 27 млрд євро. Водночас 27 вересня прем’єр Сергій Корецький заявив, що 7 млрд євро із цієї суми Україна забезпечить власними ресурсами завдяки економії, оптимізації та перерозподілу видатків.

28 вересня міністр оборони Євгеній Хмара, звертаючись по відеозв’язку до колег із ЄС, заявив, що близько третини додаткової оборонної потреби України у 27 млрд доларів – це передоплата за дрони, які мають бути поставлені на початку 2027 року. Водночас сім млрд доларів на грошове забезпечення військових та виплати Україна покриє власним ресурсом, а для фінансування решти потреб Хмара закликав, зокрема, перенести частину коштів кредиту ЄС із 2027-го на 2026 рік.

Того ж дня міністр фінансів України Сергій Марченко під час дискусії в Центрі європейської політики в Брюсселі зазначив, що з цьогорічним бюджетом ситуацію вдасться вирішити, натомість у кошторисі на 2027 рік бракує понад 32 млрд доларів. Окремо він назвав додатковий запит на військове фінансування – близько 45 млрд доларів. Йшлося вже про оцінки потреб на 2027 рік, а не про залишок цьогорічного оборонного дефіциту.