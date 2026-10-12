Київська прокуратура через відсутність мобільних укриттів подала до суду на міську владу

Київська міська прокуратура подала до суду позов через бездіяльність Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради щодо встановлення мобільних укриттів у столиці. Прокуратура вимагає зобов’язати міську владу невідкладно організувати їх встановлення в публічних місцях.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про мобільні укриття біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах та інших громадських просторах. У прокуратурі наголошують, що відповідно до законодавства саме органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади відповідають за створення укриттів для населення.

«Попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях», — зазначили у прокуратурі.

За даними відомства, під час російських обстрілів Києва люди часто гинуть або зазнають поранень на вулицях, оскільки не встигають дістатися до станцій метро чи стаціонарних укриттів.

У позові прокуратура наголошує, що нинішній рівень забезпечення киян засобами цивільного захисту є недостатнім і потребує невідкладних заходів з боку міської влади. Суд уже відкрив провадження у справі.

Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомляли, що зі 620 мобільних укриттів, які необхідно встановити в столиці, до кінця року планують закупити лише 14. Про це писало видання hromadske з посиланням на дані КМДА.

Водночас, як звернуло увагу «Слідство.Інфо», міський голова Києва Віталій Кличко раніше обіцяв встановити протягом вересня 40–50 мобільних укриттів.