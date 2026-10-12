Росія продовжила атакувати енергетику України після заяви Трампа про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру після оголошення президентом США Дональдом Трампом про нібито домовленість між Києвом і Москвою щодо енергетичного перемир’я. Україна погодилася на припинення таких ударів, однак очікує аналогічних дій від Росії.

Про це Зеленський сказав 12 жовтня під час відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму.

За словами президента, російські реактивні безпілотники типу «Шахед» перебували в українському небі навіть у момент, коли Трамп заявив про домовленість щодо енергетичного перемир’я. Одразу після цього Росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові.

«Було очевидно, що Путін не читає Truth Social, а його дрони “Шахед” діють за іншими інструкціями», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія намагається використати чергову зиму як зброю проти України, щодня атакуючи об’єкти енергетичної інфраструктури. За словами президента, Москва вже не перший рік цілеспрямовано руйнує українську генерацію та електромережі, а взимку посилює інтенсивність ударів. Наслідком цього стають відключення електроенергії для українців.

Зеленський підкреслив, що Україна підтримала ідею енергетичного перемир’я, яку раніше неодноразово пропонувала сама. Водночас він попередив, що в разі відмови Росії припинити атаки Київ відповідатиме.

«Якщо Росія хоче, щоб ми припинили удари великої дальності по її нафтопереробних заводах та об’єктах експорту нафти, вона мусить припинити атаки на нашу енергосистему й критичну інфраструктуру. А також перестати вбивати наших людей. Це справедливо», — заявив президент.

За його словами, удари України по російських нафтопереробних заводах завдають Москві відчутних збитків, зокрема спричиняють дефіцит бензину. Зеленський зазначив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я, якщо Росія також виконуватиме його умови.

Водночас президент заявив, що Росія вже порушила оголошене Трампом перемир’я. За його словами, минулої ночі російські нафтопереробні заводи не зазнавали ударів, однак опівночі російський реактивний «Шахед» атакував український газовидобувний об’єкт. Крім того, російські війська вдарили по звичайній автозаправній станції.

Зеленський також повідомив, що вранці 12 жовтня російські реактивні «Шахеди» продовжували залітати в повітряний простір України, зокрема над Києвом та іншими містами.

Україна очікує на подробиці переговорів між представниками США та Росії, а також на конкретні кроки Вашингтона для забезпечення дотримання домовленостей.

«Поки що це — відповідь Путіна Трампу: російські атаки», — сказав Зеленський. Він додав, що енергетичне перемир’я може стати важливим кроком до завершення війни, якщо США втрутяться та забезпечать виконання його умов Росією.