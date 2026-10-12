США погрожують заблокувати продаж зброї для України

Адміністрація Трампа погрожує зупинити систему закупівель, яка забезпечує Україну американською зброєю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

У суботу та у неділю ці європейські посадовці отримували дзвінки від американських посадовців або були проінформовані про них. За словами європейський співрозмовників, США тиснуть на європейські столиці та Київ, намагаючись припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, повідомляє FT.

Європейські посадовці додали, що повідомлення США містило погрози припинити обмін розвідданими та роботу механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) – інструменту для закупівлі американської зброї, за яким Сполучені Штати не роблять жодних фінансових внесків.

"Вони дзвонять до Києва, вони дзвонять усім у Європі", – сказав посадовець, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США.

Однією з осіб, яка заявила, що з нею зв’язалися американські посадовці, є Павло Паліса – військовий радник президента України Володимира Зеленського та колишній генерал 93-ї механізованої бригади.

Фото: telegraf.com.ua.