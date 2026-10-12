РФ атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру на Житомирщині

Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини.
"Під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі", – повідомив голова Житомирської ОВ Віталій Бунечко.
Пожежі, що виникли внаслідок атак, рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС були змушені відходити в безпечні місця, а згодом повертатися до роботи.
Станом на ранок понеділка інформація про постраждалих і травмованих не надходила.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк