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Війна

РФ атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру на Житомирщині

РФ атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру на Житомирщині

Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини.

"Під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі", – повідомив голова Житомирської ОВ Віталій Бунечко.

Пожежі, що виникли внаслідок атак, рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС були змушені відходити в безпечні місця, а згодом повертатися до роботи.

Станом на ранок понеділка інформація про постраждалих і травмованих не надходила.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війназалізницяобстрілЖитомирська областьенергетикаокупанти
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