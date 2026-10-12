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Війна

Окупанти вбили п'ятьох людей на Харківщині

Окупанти вбили п'ятьох людей на Харківщині

Протягом минулої доби рашисти завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову та 22 населеним пунктам області.

"Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, зокрема дитина; постраждали 45 людей, серед них – 4 дітей", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинула 36-річна жінка, ще 11 людей, зокрема 7-річний хлопчик, постраждали. У Пісочині загинули 2 жінки (51 і 19 років) та 16-річний хлопець, постраждали 28 людей, у тому числі дівчатка 8, 10, 13 років та дворічний хлопчик.

Поблизу Макарихи (Золочівська громада) загинув 69-річний чоловік, зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік. У Яковлівкці (Лозівська громада) 43-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

У Гороховатці (Борівська громада) поранено 57-річного чоловіка. У Вільхівці зазнали поранень 61-річна жінка і 38-річний чоловік. В Ізюмі зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка. 

Фото: Харківська ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаХарківська областьобстрілХарківокупанти
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