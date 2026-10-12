У Кремлі заявили про готовність Путіна не атакувати Україну в день виборів

У Кремлі заявили, що Владімір Путін готовий наказати російським військам не завдавати ударів по Україні в день президентських виборів, якщо українська влада вирішить їх провести. Водночас про припинення вогню на триваліший період у заяві не йдеться.

Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

«Якщо там, у Києві, реально хочуть провести вибори, то президент РФ, верховний головнокомандувач буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, саме в день виборів», — сказав Пєсков.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий організувати президентські вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне припинення вогню.

«Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори», — сказав Зеленський в інтерв’ю ABC News.

Заява українського президента пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав українців обрати нового лідера.

Коментуючи слова Трампа, Зеленський наголосив, що рішення про те, хто очолюватиме Україну, має ухвалювати український народ.

«З усією повагою до Трампа, але саме наш народ має право обирати свого лідера», — заявив президент України.