Росіяни вбили три покоління однієї родини на Донеччині

Російські війська обстріляли селище Черкаське Донецької області касетними боєприпасами. Унаслідок влучання в приватний будинок загинули 13-річна дівчина, її 36-річна мати та 62-річна бабуся. Ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та поліція Донеччини.

Удару завдали 12 жовтня близько 11:15 із реактивних систем залпового вогню «Смерч», застосувавши касетну бойову частину.

Серед поранених — 18-річний хлопець і троє чоловіків 1948, 1955 та 1964 років народження. Вибухами також пошкоджено сусідні приватні будинки.

«Росіяни чудово розуміють, куди й чим вони б’ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові — це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей», — заявив Філашкін.

За даними очільника Донецької ОВА, протягом попередньої доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти області. Із прифронтових територій евакуювали 272 людини, зокрема 41 дитину.