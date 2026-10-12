СБУ знешкодила вибухівку під автобусом із військовими та затримала підозрюваного

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Рівному 19-річного киянина, якого підозрюють у спробі підірвати автобус із військовослужбовцями Збройних сил України. За версією слідства, чоловік діяв на замовлення російських спецслужб. Про це 12 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, підозрюваний заклав саморобний вибуховий пристрій під автобус, яким мали їхати військові. Навпроти паркувального майданчика він також встановив замасковану під коробку з-під соку камеру з віддаленим доступом. Російські спецслужби планували стежити за посадкою військовослужбовців і дистанційно підірвати автобус, коли той вирушить до пункту призначення.

У СБУ заявили, що завчасно викрили підготовку теракту, знешкодили вибухівку та затримали підозрюваного на міському автовокзалі. За даними спецслужби, після закладення вибухового пристрою чоловік намагався виїхати до Києва. У нього вилучили смартфон, за допомогою якого він звітував російському куратору про виконане завдання.

За матеріалами слідства, чоловіка завербували через Telegram. Після цього він оселився в орендованій квартирі в Рівному та отримав від куратора з РФ координати схованки, звідки забрав саморобний вибуховий пристрій. Щоб збільшити уражаючу дію, вибухівку доповнили двома скляними пляшками з горючою рідиною.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на терористичний акт. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коментарі підозрюваного та його захисту наразі не оприлюднювалися.