Київські школи готуються до перебоїв зі світлом і водою, частину уроків можуть перевести онлайн

У разі відсутності електроенергії або водопостачання київські школи за потреби переходитимуть на дистанційне навчання. Формат освітнього процесу визначатимуть залежно від безпекової ситуації та можливості забезпечити належні умови для учнів і працівників закладів. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За наявності технічних можливостей школи використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення буде недостатнім для письмових завдань, уроки проводитимуть усно. Якщо заклад не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переведуть на дистанційне навчання до усунення проблем.

У разі відсутності водопостачання очне навчання дозволятимуть лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо забезпечити їх буде неможливо, освітній процес організовуватимуть дистанційно до поліпшення ситуації.

Онлайн-навчання передбачатимуть як для дітей, які перебувають у Києві, так і для тих, хто виїхав за межі міста. За потреби уроки проводитимуть із безпечних місць, зокрема зі шкільних укриттів. У разі пошкодження будівлі школи або інших надзвичайних ситуацій заклад також зможе тимчасово перейти на дистанційний формат. Про зміни батьків повідомлятиме адміністрація школи.

За сприятливих безпекових умов заняття відбуватимуться очно. Під час повітряної тривоги учні та педагоги переходитимуть до укриттів.

Крім того, у столиці продовжать практику «освітньої міграції» — організації навчання у вільних приміщеннях інших шкіл і дитячих садків, які відповідають необхідним вимогам.

Під час повітряної тривоги онлайн-уроки призупинятимуть, щоб учні та вчителі могли перейти в безпечне місце. Після відбою заняття продовжуватимуть або розпочинатимуть наступний урок за розкладом.

Як наголосили в КМДА, рішення про формат навчання ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла, а також можливості гарантувати безпеку дітей.