Студент на замовлення ворога намагався підірвати автобус з воїнами ЗСУ

Контррозвідка СБУ запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби рф готували у Рівному з початку 2026 року.

Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ ЗСУ під час його відправлення до пункту постійної дислокації, повідомляє СБУ.

Для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів.



Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.



За допомогою «відеопастки» рашисти сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб «залягти на дно».



У затриманого вилучено смартфон, з якого він «прозвітував» до рф про закладену вибухівку на місці запланованого теракту.



Агентурне завдання виконував студент одного із столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «швидких» заробітків в тематичних Телеграм-каналах.



Після вербування рашисти «відрядили» його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ.



Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з рф координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.



Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.



Наразі Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Нагадаємо, раніше СБУ запобігла серії терактів, які спецслужби рф готували з початку цього року в парковій зоні та поблизу адмінустановити в центрі Рівного.

Фото: СБУ.