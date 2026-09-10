Туск попередив про загрозу російських атак на кордоні Польщі та України

Польща очікує, що Росія може атакувати прикордонні переходи на кордоні з Україною, заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск.

Про це він сказав 10 вересня під час пресконференції у Словаччині.

Туск заявив, що Росія вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонну інфраструктуру, зокрема в Молдові. За його словами, Польща очікує, що подібні дії можуть бути спрямовані й проти пунктів пропуску з Україною в інших країнах.

«Ми очікуємо подібних дій, спрямованих проти прикордонних переходів з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі», – заявив польський прем’єр.

Туск також повідомив, що отримав «досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ» щодо можливого розвитку подій у найближчі місяці. За його словами, інформація зі звіту збігається з тим, про що він сам говорив і попереджав протягом останніх місяців.

Прем’єр наголосив, що Польща та інші європейські країни мають готуватися до різних сценаріїв розвитку ситуації.

«Ми маємо передбачати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС», – сказав Туск.

Його заява пролунала на тлі кількох російських ударів по прикордонній інфраструктурі України.

У ніч проти 6 вересня через російську атаку тимчасово призупиняв роботу пункт пропуску «Орлівка» на українсько-румунському кордоні.

У ніч проти 9 вересня російські безпілотники знову атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні України з Молдовою. Під ударом опинився пункт пропуску «Старокозаче – Тудора» – один із двох ключових пунктів пропуску на одеській ділянці українсько-молдовського кордону. Другим є пункт пропуску «Паланка».

10 вересня у Молдові відкинули твердження російської сторони про те, що пункт пропуску «Тудора – Старокозаче» нібито використовується для військової логістики і саме тому став ціллю російського удару.

У ніч проти 10 вересня 2025 року російські безпілотники масовано порушили повітряний простір Польщі під час атаки РФ по Україні. Польські військові повідомляли про десятки ворожих дронів, частину з яких перехопили польські та союзницькі сили. У кількох населених пунктах було виявлено уламки безпілотників, а через загрозу ударів тимчасово закривали повітряний простір.

Польська влада тоді назвала інцидент безпрецедентним порушенням повітряного простору країни та скликала засідання Ради Північноатлантичного договору за статтею 4. НАТО після цього посилило східний фланг Альянсу, зокрема запустивши операцію Eastern Sentry для зміцнення протиповітряної та протидронової оборони країн регіону.