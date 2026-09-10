Через удари РФ в Україні скорочуються запаси ліків та затримуються поставки

Через ракетні атаки Росії та пошкодження логістичної інфраструктури в окремих регіонах України скорочуються запаси лікарських засобів в аптеках і виникають затримки з поставками. Учасники фармацевтичного ринку закликають державу вжити екстрених заходів, щоб не допустити системних перебоїв із забезпеченням населення медикаментами.

Про це повідомила громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ).

За інформацією, яку асоціація отримує від аптечних закладів, у деяких регіонах спостерігається підвищений попит на окремі лікарські засоби. Водночас запаси медикаментів у частині аптек скоротилися до рівня, розрахованого приблизно на два-три тижні, а поставки окремих категорій продукції затримуються.

В АПАУ зазначають, що постачальники наразі не завжди можуть назвати прогнозовані строки повного відновлення поставок.

В асоціації наголошують, що аптечний сектор є кінцевою ланкою ланцюга постачання лікарських засобів. Тому аптеки не можуть самостійно компенсувати втрати товарних запасів або забезпечити надходження препаратів, якщо їх немає у виробника чи дистриб’ютора.

«Відновлення доступности лікарських засобів потребує узгоджених дій усіх стейкхолдерів фармацевтичного ринку та органів державної влади», – заявили в АПАУ.

Наразі представники фармацевтичного ринку ведуть комунікацію з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо подальших заходів, необхідних для забезпечення безперервного постачання лікарських засобів.

В АПАУ вважають, що реагувати на проблему необхідно оперативно та застосовувати випереджальні заходи, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації.

Серед пропозицій, які асоціація надала Міністерству охорони здоров’я, – максимальне спрощення процедур ввезення лікарських засобів із використанням ефективних механізмів, які держава застосовувала на початку повномасштабного вторгнення.

Також АПАУ пропонує розширити доступ аптечного сектору до державних інструментів фінансової підтримки та доступних механізмів пільгового кредитування. За задумом асоціації, це має допомогти аптекам відновлювати запаси, логістику та пошкоджену інфраструктуру.

Ще одна пропозиція – усунути обмеження щодо асортименту аптечних пунктів, розташованих у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів.

Крім того, асоціація виступає за запровадження чіткого алгоритму взаємодії між органами державної влади, виробниками, дистриб’юторами та аптечним сектором.

Серед можливих заходів також називають використання механізмів паралельного імпорту лікарських засобів та розміщення аптечних пунктів у приміщеннях метрополітену, підземних переходах, а також у закладах охорони здоров’я, розташованих у підземних та інших захищених спорудах цивільного захисту.

В АПАУ вважають, що це сприятиме безперервному та своєчасному доступу населення до лікарських засобів, зокрема в умовах регулярних і тривалих повітряних тривог.

Водночас асоціація закликає населення не створювати надмірних домашніх запасів і не скуповувати ліки без нагальної потреби. За даними АПАУ, ажіотажний попит може створювати додаткове навантаження на систему постачання.

Людям, які постійно приймають лікарські засоби для лікування хронічних захворювань, в асоціації радять мати необхідний запас призначених препаратів орієнтовно на два-три місяці.

АПАУ продовжує моніторити ситуацію. В асоціації наголошують на необхідності не допустити, щоб порушення логістичних процесів переросли в системні перебої із забезпеченням пацієнтів необхідними лікарськими засобами.

Водночас там зазначають, що аптечний сектор України зберігає стійкість і продовжує працювати.