Удар РФ по дата-центру в Києві показав вразливі місця інтернет-інфраструктури

Російська атака 23 вересня на один із дата-центрів у Києві призвела до тимчасового припинення роботи деяких інтернет-провайдерів. Через знищення дата-центру втрат зазнали окремі хостинг-провайдери. Водночас повністю залишити Київ та Україну без інтернету Росія не зможе, вважає експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко.

Про це він розповів в етері «Громадського радіо».

За словами Глущенка, український телекомунікаційний ринок має значну кількість операторів із децентралізованою інфраструктурою. Саме це, на його думку, не дозволить одному чи кільком ударам повністю позбавити столицю доступу до інтернету.

«Столиця залишиться без інтернету, коли чиновники будуть лізти в телекомунікаційну сферу й заважати працювати провайдерам. Наша відмінність від країн Європи в тому, що у нас є велика кількість гравців, які конкурують між собою виключно якістю. І немає такого сценарію, крім максимально критичного, за якого столиця залишилася без доступу до інтернету», – наголосив експерт.

Він зазначив, що частина провайдерів має власні зовнішні канали зв’язку, а інші з’єднані між собою за допомогою пірингових з’єднань. Це дає змогу зберігати доступ до мережі навіть у разі пошкодження окремих елементів інфраструктури.

Водночас атака 23 вересня, за словами Глущенка, продемонструвала наявність критичних точок телекомунікаційної інфраструктури. Тому провайдерам необхідно активніше займатися децентралізацією обладнання та майданчиків, щоб подібні удари не призводили до значних перебоїв у роботі.

Експерт додав, що провайдери, які напередодні тимчасово припиняли роботу через атаку, вже відновили надання послуг.

Щоб зменшити ризики в разі повторних ударів, провайдерам варто переносити обладнання на різні майданчики та не концентрувати критичну інфраструктуру в одному місці.

За словами Глущенка, це стосується і дата-центрів. Для захисту даних обладнання необхідно розміщувати на різних локаціях, а резервні або дзеркальні копії інформації зберігати в інших дата-центрах як в Україні, так і за кордоном.

Користувачам, особливо бізнесу, робота якого безпосередньо залежить від інтернету, експерт радить мати резервного провайдера. Також він рекомендує підключатися до мереж, які працюють за технологією GPON.

Водночас Глущенко наголосив, що енергонезалежність мережі не означає її захищеність від наслідків обстрілів.

«Якщо відбулося влучання поблизу інтернет-майданчика, то рятувальники можуть його відключити. Крім того, обладнання може зазнати пошкоджень або бути залитим водою. Якщо удар відбувся в землю, то можуть бути пошкоджені кабелі зв’язку», – пояснив експерт.

Таким чином, навіть за наявності резервного живлення окремі провайдери можуть тимчасово втрачати можливість надавати послуги через фізичне пошкодження обладнання, майданчиків або кабельних ліній. Саме децентралізація інфраструктури та резервні канали зв’язку, на думку експерта, мають забезпечити стійкість українського інтернету до подальших атак.