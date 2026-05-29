Сон без одягу в спеку може нашкодити здоров'ю

Сон оголеним в спеку може здаватися найпростішим способом охолодитися, однак експерти застерігають: така звичка не завжди працює на користь організму. Фахівці пояснюють, що під час сну тіло активно регулює температуру і виділяє піт. Якщо людина спить повністю без одягу, волога залишається на шкірі, що може створювати ефект “перегріву” та заважати природному охолодженню організму.

У результаті це здатне призводити до частих пробуджень уночі, відчуття дискомфорту та липкості. Крім того, надмірне потовиділення в окремих випадках може сприяти зневодненню, особливо у спекотні ночі.

Експерти наголошують: більш ефективним варіантом є легкий, вільний одяг із дихаючих тканин. Найкраще для сну підходять бавовна, шовк, бамбук або евкаліптове волокно — вони допомагають відводити вологу та підтримувати стабільну температуру тіла.

Психологи також додають, що легка піжама часто забезпечує комфортніший сон, ніж повна відсутність одягу. Вона допомагає уникати різких перепадів температури, адже вночі повітря може значно охолоджуватися навіть після спекотного дня.

Таким чином, у боротьбі зі спекою важливу роль відіграє не лише температура в кімнаті, а й правильний вибір одягу для сну.

Як повідомляло раніше ForUa, пізні перекуси можуть впливати на якість сну та загальне самопочуття. Зокрема, рекомендується завершувати прийом їжі щонайменше за 2–3 години до сну, однак у реальному житті це вдається не завжди.