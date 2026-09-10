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Війна

Ворог пошкодив 32 об'єкти на Київщині

Ворог пошкодив 32 об'єкти на Київщині

На Київщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу було пошкоджено 32 об'єкти.

Пошкоджено 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення.

"Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Вся необхідна допомога була надана", – повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

Наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілКиївська областьокупантидрони
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