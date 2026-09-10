Ворог пошкодив 32 об'єкти на Київщині

На Київщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу було пошкоджено 32 об'єкти.
Пошкоджено 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення.
"Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Вся необхідна допомога була надана", – повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.
Наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк