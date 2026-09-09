Посилення підтримки України має йти пліч-о-пліч із безпекою ЄС – Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив у Варшаві, що подальше посилення підтримки України має відбуватися одночасно зі зміцненням спроможностей Євросоюзу у сфері безпеки та захистом його кордонів.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу у столиці Польщі з главою польського уряду Дональдом Туском, передає Ukrinform.

«Україна захищає не лише свій суверенітет, а й безпеку Європи», – наголосив Кошта.

За його словами, Польща відіграє особливу роль у підтримці України, оскільки є однією з ключових країн східного флангу ЄС і безпосередньо відчуває наслідки російської агресії проти України.

Кошта підкреслив, що підтримка України має залишатися одним із пріоритетів ЄС, водночас Європа повинна посилювати власну обороноздатність, захист зовнішніх кордонів та готовність до потенційних загроз.

«Посилення підтримки України має йти пліч-о-пліч із посиленням нашої спільної готовності та захистом наших кордонів», – зазначив президент Євроради.

Він також наголосив на необхідності зміцнення європейських оборонних спроможностей до 2030 року, оскільки російська агресія створює довгостроковий виклик для безпеки Європи.

Туск зі свого боку поінформував Кошту про ситуацію на східному кордоні ЄС та польську оцінку розвитку війни Росії проти України в найближчі місяці. За словами польського прем’єра, Варшава отримує інформацію від партнерів, зокрема зі Сполучених Штатів, і Європа має бути готовою до різних сценаріїв.

Окремо Туск наголосив на важливості спільного фінансування європейської безпеки, зміцнення східного флангу та реалізації оборонних проєктів, зокрема в межах програми SAFE.

Сторони також обговорили майбутній бюджет ЄС на 2028–2034 роки, конкурентоспроможність європейської економіки, інновації та стратегічну стійкість Євросоюзу.