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Суспiльство

Справу Тетяни Крупи про незаконне збагачення на 160 млн грн передали до суду

Справу Тетяни Крупи про незаконне збагачення на 160 млн грн передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої голови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн, легалізації частини цих коштів та декларуванні недостовірної інформації.

За даними САП, упродовж 2020–2024 років Крупа за сприяння чоловіка та сина набула активів на 160 млн грн, походження яких не підтверджується законними доходами.

У прокуратурі зазначили, що частину незаконно отриманих коштів фігуранти легалізували через фіктивний продаж нерухомості. Надалі, за сприяння чоловіка Крупи, гроші вивезли за кордон і розмістили на банківських рахунках.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 366-2, статтею 368-5 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування спочатку здійснювало Державне бюро розслідувань. У жовтні 2024 року справу передали за підслідністю до Національного антикорупційного бюро.

Крупу та її сина ДБР викрило восени 2024 року. На той момент син колишньої голови МСЕК обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили майже 6 млн доларів готівкою у різних валютах, а також брендові прикраси та коштовності.

У жовтні 2025 року антикорупційні органи повідомили про завершення розслідування щодо незаконного збагачення ексголови Хмельницької МСЕК. За версією слідства, саме в період 2020–2024 років її статки незаконно зросли на 160 млн грн.

У вересні 2025 року за Крупу внесли заставу. Після цього суд продовжував строк дії покладених на неї процесуальних обов'язків.

Направлення обвинувального акта до суду означає завершення досудового розслідування та перехід справи до судового розгляду. Вину обвинувачених має бути доведено в суді.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАБУСАПТетяна Крупа
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