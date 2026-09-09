У Дніпрі під час переслідування чоловіка військовий ТЦК застосував газ біля школярів

У Дніпрі працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час переслідування чоловіка розпилили газ із балончика на території гімназії. У цей момент на стадіоні проходив урок фізкультури, у якому брали участь близько 60 учнів трьох класів. За даними джерела Суспільного в поліції, дітей навмисно газом не обприскували, а речовину нібито понесло вітром.

Інцидент стався 9 вересня близько 12:00. Виконувачка обов'язків директорки гімназії Ірина Нестеренко розповіла, що працівники закладу побачили чоловіка, який біг стадіоном, а за ним переслідувачів у піксельній формі. Під час переслідування розпилили газ із балончика.

За словами директорки, після цього працівники школи почали заводити дітей до приміщення. Вона зазначила, що на території відчувався запах газу. Батьки, за її інформацією, до медичних закладів через інцидент не зверталися.

«Вони гналися за ним по стадіону прямо біля дітей. При цьому розпилювався газовий балончик», — розповіла Нестеренко.

Батьків учнів повідомили про подію. Частина з них приїхала до школи, щоб забрати дітей. За словами директорки, деякі учні скаржилися на самопочуття та залишали заняття, однак про серйозні наслідки їй не повідомляли. Також під час інциденту одна з учительок отримала подряпини після того, як її штовхнули.

Мати одного з учнів Ольга розповіла, що дізналася про подію з батьківського чату. За її словами, діти були налякані та плакали. Вона прийшла до школи, щоб забрати сина.

Жінка зазначила, що один із дітей міг безпосередньо потрапити під дію газу. За її словами, після інциденту хлопчик перебував на свіжому повітрі разом із батьками та згодом почувався добре.

Ще одна мати, Олена, розповіла, що її восьмирічний син також був на уроці фізкультури. За її словами, після телефонної розмови дитина була налякана, у неї зривався голос і вона плакала.

«У дітей був урок фізкультури. Вони там стояли, й в метрі від них пробігли два чоловіки у військовій формі і в двох метрах від дітей повалили на асфальт чоловіка», — розповіла жінка.

Батько однієї з учениць Михайло заявив, що його донька не постраждала від газу, однак сильно злякалася через побачене. За його словами, діти могли сприйняти ситуацію як загрозливу, оскільки затримання чоловіка відбувалося безпосередньо на території школи.

За інформацією джерел Суспільного у правоохоронних органах, на територію навчального закладу заїхали автомобілі ТЦК та поліції охорони. Вони переслідували чоловіка, однак подробиці конфлікту правоохоронці офіційно наразі не коментують.

Працівник служби освітньої безпеки, який перебував у гімназії, не бачив початку інциденту, оскільки він розпочався на вулиці. Пізніше він, за словами джерела, відвів дітей у безпечне місце.

Водночас джерело Суспільного в поліції заперечило, що газ розпилили навмисно в бік дітей. За його словами, газ потрапив у їхню зону через вітер.