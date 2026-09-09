Новий імпульс чи старий тупик: чого насправді слід чекати від мирного процесу

Спіраль дипломатичного врегулювання щодо повномасштабної російсько-української війни щодня розкручується з новою силою. Про те, чи варто очікувати від нового дипломатичного вікна можливостей бодай якихось практичних результатів – далі в матеріалі ForUA.

У вівторок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Путіним. Нинішня розмова очільника Білого дому з правителем РФ стала п’ятою з початку поточного року (минула відбулася 4 липня -Путін привітав господаря Овального кабінету з Днем незалежності США).

Путінський помічник з міжнародних справ Юрій Ушаков зазначив, що «лідери в притаманній їм взаємоповажній і діловій манері обмінялися думками за підсумками поїздок спецпредставників президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які відбулися 5–6 вересня, до Москви і Києва». За його словами, телефонна розмова тривала рівно годину і була «конструктивною та дуже відвертою».

«Підсумки перебування згаданих американських представників були оцінені зі знаком плюс, і роботу за цим каналом, як, до речі, за деякими іншими, буде продовжено», - сказав Ушаков.

Наголосивши на тому, що віртуальний діалог по лінії Трамп-Путін фокусувався на питанні мирного врегулювання, помічник Путіна додав: «Дональд Трамп чітко проводив думку про бажаність якнайшвидшого припинення конфлікту, що відразу б відкривало перспективи, причому вражаючі та масштабні, для повного відновлення відносин США та Росії. Особливо, на його думку, це позначилося б на торговельно-економічних зв’язках, які обіцяють колосальні вигоди для обох держав».

До всього зазначеного Ушаков додав, що пан Трамп вкрай зацікавлений, «щоб мирного прориву було досягнуто в ході його президентства». Нагадаємо, другий президентський термін Дональда Трампа завершиться 20 січня 2029 року. У ході передвиборчої кампанії він неодноразово обіцяв домогтися припинення сумнозвісної путінської «СВО» за 24 години.

Під час учорашньої телефонної розмови Путін, як уточнив Ушаков, «підтримав настрій свого американського колеги в контексті можливої ​​побудови конструктивного партнерства двох великих держав» та «позитивно оцінив посередницькі зусилля американської сторони та особисто Дональда Трампа щодо пошуку шляхів вирішення українського конфлікту».

Розповідаючи про хід телефонної розмови між Трампом та Путіним, Ушаков також торкнувся ще одного аспекту, який згадувався очільниками Білого дому та Кремля. Зокрема, йшлося про те, що Росія може невдовзі напасти на Європу. «Було наголошено, що в нас і в думках немає жодних агресивних планів щодо Європи. Міфи, що поширюються, про російську загрозу служать європейцям лише прикриттям для нарощування підтримки України та власних військових витрат», - передав помічник кремлівського диктатора путінські слова.

Цілком зрозуміло, що усі ці маскувальні мантри, котрі лунають з вуст Путіна та його маріонеток не вартують і виїденого яйця, позаяк вони усі брешуть щоразу, як тільки відкривають рота. Тут доречно нагадати, що незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну і сам Путін, і його пішаки в унісон запевняли, що ніякого нападу не буде і все це маячня. Ця «маячня» між тим триває вже п’ятий рік поспіль.

Повертаючись до свіжого трампівсько-путінського телефонного діалогу зазначимо, що розмова, за словами того таки Ушакова пройшла на позитивній ноті і «президенти домовилися залишатися на зв’язку та в міру необхідності оперативно телефонувати один одному».

Вельми показово, що у Білому домі контакт між господарями Овального кабінету та Кремля не коментували. Водночас низка західних медіа повідомляли, що після розмови з Путіним президент США може зателефонувати і Володимиру Зеленському. Однак цього так і не відбулося, хоча у вітчизняному МЗС вустами речника відомства Георгія Тихого не виключили, що такий контакт може мати місце ближчими днями. Окрім того, Тихий допустив зустріч президентів України та США віч-на-віч на полях Генасамблеї ООН, котра відбудеться через два тижні.

До речі, неодноразово вищезгаданий Ушаков, переказуючи теми, які обговорювали Трамп і Путін, не згадав про можливу тристоронню зустріч між представниками України, США та Росії. Натомість про повернення до такого формату заявив Володимир Зеленський. За його словами, найближчим часом представники України збираються зустрітися «з європейцями та американцями як на рівні керівництва, так і на рівні радників». «У, а далі ми всі готуватимемося до тристоронньої зустрічі України, Росії та США та наближатимемо її проведення. Якщо всі сторони погодяться, ми хочемо провести її восени. Якщо вийде у вересні, то чудово - чим раніше, тим краще», - сказав нинішній господар Банкової, спілкуючись з журналістами у вівторок, 8 вересня. При цьому глава держави припустив, що така зустріч могла б відбутися в ОАЕ, Швейцарії чи Туреччині.

Водночас путінський речник Пєсков заявив, що РФ начебто розраховує на поновлення тристоронніх переговорів за участю Києва, Вашингтону та Москви. Слід звернути окрему увагу на зухвалу тональність Пєскова, котрий, серед іншого, зазначив, що «з кожним новим днем Росія буде посилювати вимоги до Києва і кожен прожитий день погіршує становище київського режиму». Він також додав, що Москва давно визначила, за яких умовах буде готова до врегулювання війни, а також, що Росія впевнена у своїх військових і що «перемога дуже близька».

Попри відсутність наразі будь-яких практичних кроків, сам факт відновлення переговорного процесу викликав сплеск обговорення того, яким може бути новий мирний план. Світові медіа із посиланням на обізнані джерела повідомляють деталі плану США, який представники Трампа могли привезти минулого вікенду до Києва та Москви. За інформацією Reuters, цей план передбачає повне припинення вогню, виведення ЗСУ із Донбасу та частини Запорізької області з можливим розміщенням там контингенту ООН, проведення виборів у нашій державі, а також внесення змін до Конституції України в плані відмови від євроатлантичного курсу (вступу до НАТО). В цьому контексті також згадується необхідність обмеження чисельності ЗСУ та підписання мирного договору вже з новою українською владою із закріпленням його через спеціальну процедуру в ООН.

Тим часом Financial Times з посиланням на українські джерела повідомляє, що наразі йдеться переважно про оновлені версії вже опублікованих раніше документів. Співрозмовники видання сумніваються в тому, що війна в Україні зможе закінчитися до зими цього року. Головним яблуком розбрату джерела FT називають фундаментальні розбіжності Києва та Москви з питання майбутнього контролю над Донбасом. Власне, наочним підтвердженням цієї версії стала заява Зеленського на підсумковій прес-конференції з тандемом Віткофф-Кушнер, під час якої він дав чітко зрозуміти, що Україна не піде на жодні територіальні поступки рашистам. Таким чином, резюмуючи, можна констатувати, що реанімований з подачі Білого дому мирно-перемовний процес наразі виглядає не якісно новим етапом, а радше старими танцями на граблях.