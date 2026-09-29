Мобілізація від 18 років набирає обертів: хто може отримати повістку

В Україні з 1 жовтня правила мобілізації не змінюються. За загальним правилом призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку та не мають бронювання. Це випливає з чинних правил мобілізації, які також роз’яснює Міністерство оборони України.

Водночас чоловіки віком від 18 до 25 років не належать до загальної категорії мобілізованих. Вони можуть бути призвані в окремо визначених законом випадках. За словами Харківського обласного ТЦК та СП, примусовій мобілізації підлягають також чоловіки з 18 років, у яких:

- є досвід строкової служби;

- мають звання офіцера запасу, якщо раніше служили в силових відомствах або Національній поліції;

- закінчена військова кафедра під час навчання в університеті.

Усі три категорії чоловіків можуть бути мобілізовані за умови, що у їхньому військовому квитку зазначено статус "придатний". В інших випадках громадяни цього віку можуть вступити до війська добровільно за контрактом.

Таким чином, основною категорією для мобілізації залишаються придатні до служби чоловіки від 25 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки та не заброньовані.

Окремо закон передбачає можливість призову або проходження служби для офіцерів запасу. Особи, які мають відповідне військове звання та перебувають у запасі, можуть залучатися до військової служби відповідно до встановленого порядку.

Після досягнення 25-річного віку громадяни, які перебували на військовому обліку призовників, переводяться на облік військовозобов’язаних. Відповідні зміни до порядку військового обліку були внесені Кабінетом Міністрів.

Щодо чоловіків віком 50 років і старше, чинні правила не встановлюють окремої загальної межі, після якої мобілізація автоматично припиняється. Чоловіки до 60 років можуть підлягати мобілізації за загальних умов — за наявності придатності до служби та відсутності законних підстав для відстрочки чи бронювання.

Отже, ключовими залишаються вік, статус військовозобов’язаного, придатність до служби, наявність відстрочки та бронювання.

Як повідомляло раніше ForUa, військовозобов’язані, які вже мають чинну відстрочку від мобілізації, але отримали право на неї за іншою підставою, тепер можуть переоформити відстрочку через Центр надання адміністративних послуг.