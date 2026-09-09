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Війна

Німеччина закликає Україну купувати більше озброєння у німецьких компаній

Німеччина закликає Україну купувати більше озброєння у німецьких компаній

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив невдоволення обсягами замовлень України у німецької оборонної промисловості.

Він звернув увагу на те, що Німеччина є найбільшим донором фінансової та військової підтримки України, а отже, німецькі компанії мають отримувати з цього вигоду, повідомляє Bild.

За словами Вадефуля, він говорив про це Зеленському під час свого візиту до Києва,

"Я також сказав це під час свого останнього візиту українському президенту Зеленському. Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо. Але я мушу це пояснити й німецьким платникам податків, і як мінімум ви повинні залучати німецьку оборонну промисловість до всіх закупівельних заходів. На цей момент ми не цілком задоволені обсягом замовлень у Німеччині. Тому ми звернулися до українського уряду з проханням перевірити це та подбати про те, щоб ситуація покращилася", – додав Вадефуль.

Фото: Міноборони.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

зброяУкраїнаНімеччинавійна
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