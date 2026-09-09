Київський метрополітен тестує новий алгоритм роботи

9 вересня, у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози працює Сирецько-Печерська лінія метрополітену ("зелена" гілка).

"У разі оголошення повітряної тривоги червоного рівня рух поїздів на наземній ділянці не відбуватиметься. Пасажирам необхідно буде вийти з поїзда на підземних станціях та перечекати небезпеку на станції як укритті", - повідомляє КМДА.

Під час червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Фахівці завершують відпрацювання алгоритмів безпеки та взаємодії між машиністами, диспетчерами і черговим персоналом станцій. А відзавтра, 10 вересня, цей алгоритм діятиме постійно. І рух "зеленою" лінією під час жовтого рівня загрози відбуватиметься без обмежень.

Інформація про режим роботи транслюється у вагонах поїздів і на станціях метрополітену. Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями, що лунають на станціях та у вагонах, а також дотримуватися вказівок працівників метрополітену.

Фото: skyandmethod.com.