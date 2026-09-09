Німеччина приєднується до City Dome

Німеччина приєднується до проекту "Купол над містом", який має захистити міста України від атак РФ.

"Я радий, що важливий проєкт City Dome зараз реалізується. У межах цього проєкту Німеччина підтримає створення щита для захисту українських міст від атак безпілотників та ракет", – повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він додав, що, крім зміцнення протиповітряної оборони України, Німеччина робить значний внесок у нарощування інших потенціалів ЗСУ повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжуватимемо безперервні постачання безпілотників та боєприпасів великої дальності для стабілізації фронту. Окрім поточних заходів підтримки, Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії. Боєприпаси будуть закуплені через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони та надані Україні", - сказав він.

Фото: comments.ua