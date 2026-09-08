﻿
Надзвичайні події

Молдовські поліцейські затримали підозрюваного у зборі інформації в інтересах спецслужб РФ

Молдовські поліцейські затримали підозрюваного у зборі інформації в інтересах спецслужб РФ

Молдовські поліцейські затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному зборі інформації на користь представників спеціальних служб Російської Федерації. Про це повідомляє Point.md.

За даними правоохоронців, у серпні 2026 року слідчі отримали інформацію про можливе вербування чоловіка російськими спецслужбами.

У ході розслідування встановили, що уродженець Азербайджану нібито проходив підготовку щодо диверсійної діяльності на території України та Молдови.

Як стверджують слідчі, підозрюваний виявляв інтерес до військових об'єктів у Молдові, а також до об'єктів США на території країни.

Зібрані відомості, ймовірно, мали передаватися куратору, який, за даними правоохоронців, може бути пов’язаний із російськими спецслужбами.

За даними видання, під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон. У ньому виявили контакти з людиною, яка представлялася співробітником Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення строком на 30 днів.

Його підозрюють у незаконному зборі інформації - за цей злочин законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших можливих учасників.

Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Молдоваагресія рфзатримання агента
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Удар по Києву: 2 загинули, 10 поранених
Столиця 08.09.2026 11:16:15
Удар по Києву: 2 загинули, 10 поранених
Читати
Перемовний післясмак: чи дійсно Віткоффу-Кушнеру вдалося реанімувати дипломатію
Аналітика 08.09.2026 10:54:03
Перемовний післясмак: чи дійсно Віткоффу-Кушнеру вдалося реанімувати дипломатію
Читати
ЄС схвалив український запит на мільярди для Patriot
Головне 08.09.2026 10:53:51
ЄС схвалив український запит на мільярди для Patriot
Читати

Популярнi статтi