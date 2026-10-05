У Сумах росіяни зруйнували фармзавод, загинув працівник

У місті Суми внаслідок російської атаки 4 жовтня зруйновано фармацевтичний завод “КУСУМ”, а також загинув співробітник компанії. Про це пресслужба компанії kusum.ukraine повідомляє в Інстаграмі.

“Суми, 4 жовтня 2026 року. Вранці ворожий удар зруйнував виробничий майданчик фармацевтичної компанії “КУСУМ” у Сумах”, - ідеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинув співробітник компанії, який працював в інженерному відділі заводу.

В пресслужбі зазначили, що наразі компанія оцінює масштаби руйнувань. Пріоритетом компанії залишаються безпека людей, підтримка співробітників та забезпечення українських пацієнтів необхідними лікарськими засобами.

“Ми вже проходили через серйозне випробування після знищення нашого складу та продовжили працювати. Завод у Сумах зруйновано. Але “КУСУМ” продовжує працювати заради людей, які щодня потребують наших ліків”, - додали в пресслужбі компанії.