Зеленський розраховує на зустріч з Трампом

Президент Володимир Зеленський розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.

Він сподівається на цій зустрічі обговорити постачання балістичного обладнання від американців, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою "Фрея", та висловив сподівання, що американці цю програму підтримують. Утім, зазначив він, поки програма не готова, Україні потрібні пакети балістики від американців.

"Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми. І дай бог, буде результат",, – сказав Зеленський.

Фото: ОП.