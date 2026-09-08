Франція та Італія працють над передачею Україні системи SAMP/T

Країни, які мають системи ППО Patriot, розглядають кілька способів оперативно передати їх Україні напередодні зими.

Франція спільно з Італією працює над передачею Україні системи SAMP/T та ракет Aster. Точні дати наразі не оголошуються, повідомляє "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання, чи передадуть Україні додаткові Patriot найближчим часом, у Єлисейському палаці заявили, що наразі тривають активні обговорення.

"Це питання зараз обговорюється. Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів", - сказали у Єлисейському палаці.

Президент Володимир Зеленський найактивніше наполягає на посиленні української ППО, оскільки РФ змінює тактику й типи озброєння для ударів по Україні.

Джерела наголошують, що самих лише Patriot Києву буде недостатньо, треба ширший набір засобів протиповітряної оборони.

Фото: armyrecognition.com.