Британія виділяє «зимовий» пакет ППО для України

Великобританія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет засобів ППО для України напередодні зими.

В рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак цієї зими.

Озброєння постачатиметься за допомогою механізму PURL, в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб.

Ракети до Patriot та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими, що допоможе їй захистити свою критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак.

Оголошення допомоги стало наслідком візитів прем’єр-міністра та міністра оборони Британії до Києва, де вони почули від українського президента про важливість додаткової підтримки напередодні зими.

"І прем’єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об’єкти та об’єкти енергетики. Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки, де тільки зможемо", – сказав очільник Міноборони Вес Стрітінг.

Фото: Lockheed Martin.