Україна та ЄС визначили механізм фінансування потреб на 2026 рік

Україна та Європейський Союз визначили механізм покриття бюджетних і оборонних потреб України на 2026 рік та узгодили подальші кроки для своєчасного виділення необхідного фінансування.

Про це йдеться у спільній заяві Європейської комісії та уряду України.

«Завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили кошти для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також повторно підтвердили кроки, необхідні для забезпечення своєчасного виділення цих коштів», – йдеться у заяві.

У межах передбаченого ЄС Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки на 2026 рік передбачено до 45 млрд євро. Із цієї суми до 16,7 млрд євро становить бюджетна підтримка, а 28,3 млрд євро мають бути спрямовані на підтримку оборонно-промислових спроможностей України.

Водночас отримання бюджетної частини фінансування залишається пов’язаним із виконанням Україною погоджених реформ. У Єврокомісії раніше наголошували, що йдеться, зокрема, про реформи у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

«Щодо 2027 року ми домовилися оперативно рухатися вперед із виділенням 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan за умови виконання встановлених умов. Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов’язання та активізувати зусилля», – йдеться у спільній заяві.

Таким чином, сторони домовилися прискорити підготовку до фінансування України у 2027 році, водночас закликавши інших міжнародних партнерів долучитися до покриття її фінансових потреб.

Посадовці ЄС на умовах анонімності сказали Радіо Свобода, що цією заявою Брюссель також нагадує іншим партнерам України про необхідність виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання. Києву, за їхніми словами, нагадують про необхідність продовжувати реформи.

Спільну заяву оприлюднили після зустрічі представників Європейської комісії та українського уряду. Такі зустрічі мають відбуватися щомісяця.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала результати зустрічі позитивними.

«Продовжуючи нашу продуктивну зустріч у Нью-Йорку, сьогодні наші команди досягли хорошого прогресу», – написала вона в соцмережі X.

Президент Володимир Зеленський також заявив про «хороші результати» у вирішенні фінансових та оборонних питань України на 2026 і 2027 роки.

«Ми узгодили формат, терміни та кроки, необхідні для забезпечення повного покриття цих потреб… Ми також готуємо подальші рішення для зміцнення України, нашої оборони та нашого суспільства», – написав Зеленський.

Напередодні Україна заявляла про додаткову потребу в оборонному фінансуванні на 2026 рік у розмірі 27 млрд доларів. 27 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що 7 млрд доларів із цієї суми уряд планує покрити власними ресурсами через економію, оптимізацію та перерозподіл видатків. Таким чином, залишалося близько 20 млрд доларів.

28 вересня міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що близько третини додаткової оборонної потреби становить передоплата за дрони, які мають бути поставлені на початку 2027 року. Він закликав, зокрема, розглянути можливість перенесення частини коштів із кредиту ЄС, передбачених на 2027 рік, на 2026 рік.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко 28 вересня заявив, що ситуацію з бюджетом на 2026 рік вдасться вирішити, тоді як у кошторисі на 2027 рік бракує понад 32 млрд доларів. Окремо він оцінював додаткову потребу у військовому фінансуванні наступного року приблизно у 45 млрд доларів.