Шантажний відчай: як і чому Росія загрожує державам НАТО ядерною війною

У середу, 30 вересня, країна-агресорка Росія офіційно пригрозила НАТО ядерною війною, якщо держави Альянсу розпочнуть блокаду Калінінграда. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Перебуваючи нещодавно з офіційним візитом у Києві, очільник польського МЗС Радислав Сікорський закликав союзників з НАТО посилити навчання неподалік російського Калінінграда – щоб змусити таким чином РФ перекинути туди війська з українського фронту. Головний польський дипломат обґрунтував це тим, що у російському ексклаві «практично немає військ». Росіяни дійсно не тримають багато військ на кордоні з країнами Північноатлантичного Альянсу, натякаючи повсякчас натомість, що якщо між РФ та Європою розпочнеться війна, то вона буде «короткою» - тобто ядерною. Такі меседжі систематично озвучує, зокрема глава росМЗС Лавров, керівник Радбезу РФ Медвєдєв та інші представники рашистського рейху.

З моменту, коли пан Сікорський озвучив вищенаведену ініціативу минуло майже два тижні і ось у середу, 30 вересня, представники путінського режиму почали активно-спекулятивно розігрувати цю карту. Зокрема, посольство РФ в Ірландії напередодні повідомило, що «з’явилася інформація про те, що НАТО готує повітряну та морську блокаду Калінінграда та Калінінградської області».

«Не повинно бути жодних сумнівів – Росія буде готова використовувати весь свій арсенал, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати регіон Калінінград від решти країни. У такому сценарії ризик збройного протистояння великий, як і ймовірність того, що Росія завдасть превентивних ударів по центрам прийняття рішень в країнах Альянсу», - йдеться у заяві російського диппредставництва.

Дещо згодом цю «пісню» підхопили у Кремлі, наголосивши, що саме такий алгоритм дій прописаний у ядерній доктрині РФ. «Російські дипломати нагадують «гарячим головам» у Європі, що ядерна відповідь на можливу блокаду Калінінграда встановлена ​​нормативними документами Росії», - заявив путінський речник Пєсков, коментуючи повідомлення посольства в Ірландії.

Вельми показово, що цього разу на болотах вирішили не обмежуватися усною «ядерною» риторикою – Росія надіслала НАТО листа, де заявила про готовність застосувати ядерну зброю при спробі блокувати Калінінград.

У своєму листі (non-paper) до НАТО країна-агресорка РФ звинувачує Європу у «небезпечному та безрозсудному курсі», який спричиняє «високий ризик розв’язання прямого збройного конфлікту», включаючи можливість «російських ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах Альянсу».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже закликав зберігати спокій та заявив, що не сприймає ядерні погрози РФ надто серйозно. За його словами, «Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО, оскільки Альянс є значно сильнішим». Водночас офіційна речниця НАТО Елісон Гарт поінформувала, що Альянс надіслав Москві чітку відповідь: НАТО є суто оборонним союзом, і жодні його навчання чи дії не несуть загрози території РФ.

Попри те, що західні спецслужби наразі оцінюють ймовірність прямого нападу РФ на країни Балтії чи Польщу як невисоку, військові експерти розглядають Калінінград як серйозну загрозу («балтійське лезо» Москви, де розміщені ракетні комплекси «Іскандер»).

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес зазначає, що у разі відкритого конфлікту НАТО ліквідує військові об’єкти в Калінінграді «в перші ж години», а командувач сухопутних військ США в Європі генерал Крістофер Донаг’ю наголошує, що союзники здатні надшвидко нейтралізувати оборону цього анклаву з суходолу.

Військові аналітики та лідери держав-членів Альянсу пов’язують новий спалах ядерної риторики Росії з невдачами та величезними втратами путінських «визволителів» у війні проти України. На переконання експертів, ключова мета Кремля - змусити Захід зменшити підтримку Києва та перемикнути увагу на Балтійський регіон.

Між тим вищезгаданий генсек НАТО пан Рютте чітко наголосив, що будь-які гібридні атаки РФ у Європі призведуть лише до збільшення допомоги Україні.

«Головна міжнародна ціль Путіна на найближчі шість-девʼять місяців – розвалити фінансування України зі сторони ЄС. А без приблизно 70 млрд доларів зовнішньої допомоги нам не буде звідки брати гроші. Найближчі дні й тижні Путін буде посилювати гібридні удари по ЄС. Дрони, вибухівка, великі інформаційні кампанії - це нова «терористична нормальність» для ЄС. І географія країн, де це застосовується, буде розширятися. На фоні цих терактів та різкого росту цін на пальне і, особливо, на дизель РФ буде масовано вкладатися в велику інформаційну кампанію «Досить годувати Україну», - зазначає політолог, очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

Окремо наголосивши на тому, що наступні півроку-рік стають найбільшим випробуванням для ЄС після 2022-го, експерт констатував: «Але зараз ми маємо кардинально іншу соціологічну ситуацію. Рівень підтримки України кратно менший, а виборчі загрози для України після виборів у Франції та потенційних позачергових виборів в Німеччині кратно вищий. Розвал фінансової коаліції для України означатиме ще не крах, але точно колосальну кризу ЄС як утворення, яке досі трималося, попри все, на певних цінностях. І, якщо воно станеться, то з відносно коротким часовим лагом, призведе до фрагментації ЄС як ціннісного політичного утворення. А це, як ми розуміємо, є не лише ідеєю фікс Путіна, але входить в коло інтересів КНР та Дональда Трампа. Тому тут Путін точно матиме доволі розтягнуті червоні лінії».

Щодо ядерного шантажу, акцентує Вадим Денисенко, то це лише шантаж «і ніякої ядерної ракети Росія не запустить».

Тим часом на тлі нових спроб Білого дому реанімувати мирно-перемовний трек, західна преса намагається відповісти на питання: чому війну, яка приносить величезні втрати обом сторонам і все сильніше зачіпає інтереси інших країн, досі не вдається зупинити? Професор міжнародних відносин Гарвардського університету Стівен М. Волт у статті для Foreign Policy констатує, що Україна та Росія наразі опинилися у стані «болісного тупика», коли жодна зі сторін не здатна нав’язати іншій свою волю, але обидві продовжують зазнавати значних втрат. Російські атаки в «сірій зоні» проти європейських країн - які, на думку Волта, мають змусити Європу відмовитися від підтримки України - є новою формою ескалації.

Професор Волт пропонує у процесі мирних перемовин не наполягати на майбутньому прийомі України до НАТО, але зберегти перспективу членства в ЄС і право Києва мати достатньо сильні Збройні сили, здатні стримати новий напад Росії. Натомість питання конкретної лінії кордону, на його думку, має стати предметом переговорів. Сам Волт, однак, визнає, що далеко не впевнений у реалістичності такої домовленості. Ну, а допоки дипломатія намагається знайти точки компромісу, резюмує американський професор, ключовий камінь перемовного спотикання залишається незмінним: як переконати Путіна, що продовжувати війну для нього набагато менш вигідно, аніж погодитися щонайменше на її заморозку.