ЄС схвалив український запит на мільярди для Patriot

Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Придбання планують профінансувати в межах 90-мільярдної позики Європейського Союзу для України. Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan. Йшлося про закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot на суму понад 2 млрд євро.

У Єврокомісії раніше заявляли, що намагатимуться погодити український запит у максимально стислі строки. Тепер це рішення ухвалено, що відкриває можливість спрямувати кошти позики на придбання необхідних боєприпасів для української ППО.

Загальний обсяг Ukraine Support Loan становить 90 млрд євро. Із них 30 млрд євро передбачені для бюджетної підтримки, а ще 60 млрд — для оборонних потреб та закупівлі військової продукції. Серед пріоритетів програми — зокрема системи протиповітряної та протидронової оборони.

У ЄС наголошують, що фінансування оборонних потреб визначається відповідно до потреб України. За необхідності програма допускає окремі винятки для термінових закупівель продукції, якої недостатньо в Україні, ЄС та країнах ЄЕЗ-ЄАВТ.

Таким чином, погодження заявки створює для України додатковий фінансовий ресурс для поповнення запасів ракет до однієї з ключових систем протиповітряної оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, Мадрид готує нову партію ракет Patriot для України.